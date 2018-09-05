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05.09.2018 08:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В ночь на пятое сентября жители Белорецкого и Салаватского районов, а также Уфы ощутили существенные подземные толчки. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра в районе Уральских гор зафиксировано землетрясение силой в 5,5 баллов.

У Курильских островов произошло трехбалльное землетрясение

По данным ФГБУН Федеральный исследовательский центр "Единая геофизическая служба Российской академии наук", эпицентр землетрясения магнитудой 5,6 находился в 133 километрах от Уфы, вблизи села Орловка Челябинской области. В регионе разрушений нет и никто не пострадал.

По информации МЧС по Башкирии, с двух ночи по московскому времени к ним поступило множество звонков от обеспокоенных жителей республики, которые почувствовали подземные толчки. Больше всего обращений было от жителей Уфы - 150 человек обратились по телефону службы спасения 112. Также звонили обеспокоенные сельчане из Иглинского, Салаватского районов, а также из Белорецка и Благовещенска. 

Как уточнили в администрации Уфы, в Информационно-диспетчерский центр Уфы за ночь поступило 51 обращение из Демского, Калининского, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Советского районов.

- Силами Управления гражданской защиты администрации города Уфы и ЖЭУ провели осмотры целостности зданий и сооружений для выявления последствий афтершоков. Видимых повреждений не обнаружено. Пострадавших нет, - уточнили в мэрии Уфы.

Кстати, последний раз сейсмоактивность в Башкирии наблюдалась в Мелеузовском районе - 4 февраля 2017 года. В Уфе же такого не было с октября 2015 года.

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