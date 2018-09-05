В Перми возбудили дело о невозврате 79 млн рублей из-за границы

Пермская таможня возбудила уголовное дело в отношении жителя Перми по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации). Об этом "РГ" сообщили в фискальном ведомстве.

Пермяк подозревается в том, что отправил в Азербайджан пиломатериал - сосну и ель, но деньги от его реализации в Россию не поступили. По данным таможенников, леса было продано на 79,5 миллионов рублей. Пиломатериал был доставлен за границу железнодорожным транспортом.

Другие сведения из уголовного дела пока не раскрываются. Сейчас проводятся неотложные следственные действия.

Если пермяка признают виновным, ему может быть назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере миллиона рублей.