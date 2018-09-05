В Удмуртии рецидивист от скуки взял в заложники школьника

В Удмуртии рецидивист, который ранее провел в тюрьме 32 года, взял в заложники восьмилетнего школьника. Происшествие случилось 4 сентября в Воткинске.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по республике, оказалось, что мужчина встретил мальчика на улице и попросил его помочь донести сумки до квартиры. После этого он запер его там и удерживал полтора часа, угрожая ножом. Однако школьник успел позвонить маме и сообщить о случившемся. Женщина сразу обратилась в полицию. Мальчика быстро нашли, а мужчину тут же задержали. На допросе он сказал, что запер школьника, потому что ему было скучно.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 2 статьи 127 УК России "Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего". Сейчас следователи готовят материалы для предъявления обвинения, чтобы суд смог избрать меру пресечения. Также решается вопрос о назначении судебно-психиатрической экспертизы. За совершенное преступление мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.