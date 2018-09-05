СК выяснит причины ЧП с тремя пострадавшими на заводе в Кемеровe

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения конструкции на химическом заводе "Азот" в Кемерове, в результате которого пострадали три человека.

- В настоящее время на предприятии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Напомним, сегодня утром в одном из цехов завода произошел хлопок, затем обрушилась кровля и начался пожар. По предварительным данным, трое рабочих ремонтировали в здании крышу сливной ямы: заливали битум с использованием открытого огня. При возгорании они получили различные травмы и были госпитализированы.