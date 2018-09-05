У пострадавшего на заводе в Кемерове ожоги 90 процентов тела

Кемеровские врачи борются за жизнь рабочих, пострадавших при обрушении кровли и пожаре на предприятии "Азот". Один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

- Один из пострадавших в результате хлопка на кемеровском химпредприятии "Азот" получил очень серьезные ожоги, - сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" источник в медицинских кругах.

При возгорании мужчина получил ожоги 90 процентов тела.

Напомним, сегодня утром в одном из цехов завода, где рабочие выполняли ремонт, произошел хлопок, затем обрушилась кровля и начался пожар. Причины случившегося выясняет следственный комитет.