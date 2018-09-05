ФСБ пришла с обысками в профсоюз петербургских фрилансеров

В Петербурге в офисе профсоюза свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников прошли обыски.

Как сообщили "РГ" в УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ведомство получило информацию, что руководитель профсоюза может быть причастен к хищению и растрате средств общественной организации.

Сейчас руководитель профсоюза задержан. В УФСБ отмечают, что в ходе обысков были изъяты предметы и документы, которые подтверждают, что руководство профсоюза нарушало нормы законодательства.

По данным Следственного комитета по Санкт-Петербургу, руководителю профсоюза вменяют хищение четырех миллионов рублей. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения и предъявят обвинение.