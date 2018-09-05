На бывшей картографической фабрике ВМФ в Петербурге произошел пожар

В здании бывшей Центральной картографической фабрики ВМФ на Обводном канале в Петербурге произошел пожар. Как сообщили "РГ" в ГУ МЧС по городу, на последнем этаже четырехэтажного здания горела обстановка на площади 10 квадратных метров.

Из-за опасности распространения огня на кровлю пожару был присвоен повышенный номер сложности "1 бис". Тушение заняло около часа: сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 14.12, в 15.05 пожар был локализован, прекратилось открытое горение, в 15.20 полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

- К ликвидации пожара от МЧС привлечено семь единиц техники и 29 человек личного состава, - уточнили в спасательной службе.

Отметим, здание Центральной картографической фабрики ВМФ на набережной Обводного канала было построено в 1970-е годы. Сейчас большую его часть занимает бизнес-центр.