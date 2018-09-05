В Петербурге "соперницу" Анны Семенович осудили на 4 года

Московский районный суд Петербурга вынес приговор светской львице Анне Тимохиной. Широкая общественность узнала о даме после выхода клипа Анны Семенович "Хочу быть с тобой", где Тимохина сыграла роль соперницы певицы.

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, Тимохина признана виновной в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Уголовное дело против дамы было возбуждено в конце апреля прошлого года. Тогда деятельность бывшего мужа светской львицы стала проверяться отделом экономической безопасности и противодействия коррупции по Московскому району.

В прокуратуре Петербурга отмечают, что женщина пришла в уголовный розыск и передала старшему оперуполномоченному 10 тысяч долларов. Сумма должна была пойти на то, чтобы как можно быстрее возбудить в отношении экс-супруга уголовное дело. Но передача взятки была оперативным экспериментом.

Светская львица стала фигуранткой уголовного дела, на период следствия ее заключили под стражу.

В итоге Московский районный суд приговорил Тимохину к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, также она должна заплатить штраф в размере 50 тысяч долларов. Приговор в законную силу не вступил. У светской львицы и ее адвокатов есть несколько дней на его обжалование.