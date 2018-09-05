На Кубани у 77-летней пенсионерки нашли 1,5 килограмма марихуаны

В Лабинском районе Краснодарского края полицейские изъяли полтора килограмма марихуаны у 77-летней пенсионерки. По информации, размещенной на официальном сайте ГУ МВД РФ по Кубани, правоохранители получили сведения, что одна из местных жительниц хранит у себя дома наркотические средства, и провели проверку.

- В ходе осмотра территории полицейские обнаружили и изъяли в хозяйственной постройке высушенную растительную массу серо-зеленого цвета с характерным запахом конопли. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркотическим средством - марихуаной - общей массой более полутора килограммов. В отделе полиции пожилая женщина пояснила, что обнаружила дикорастущие кусты конопли, оборвала их, высушила и хранила для личного употребления, - сообщило в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас в отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 228 ("Незаконное хранение наркотических веществ"), максимальный срок наказания за которое достигает 10 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.