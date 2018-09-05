В Краснодаре нашли исчезнувшего сутки назад третьеклассника

Сотрудники краевого управления СКР начали проверку по факту исчезновения накануне ученика третьего класса одной из краснодарских школ, которого нашли сегодня утром возле парка у стадиона "Краснодар". Телесных повреждений на его теле нет, жизни и здоровью ребенка, как рассказали "РГ" в пресс-службе СУ СКР по Кубани, ничего не угрожает.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по краю, в ходе розыскных мероприятий (они проходили почти сутки) в среду около 8.00 сотрудники полиции получили информацию о том, где находится несовершеннолетний. Прибыв на место, полицейские обнаружили ребенка. При этом отмечается, что "в отношении мальчика противоправных действий не совершалось".

Сейчас с ребенком работают сотрудники ОПДН и следственного комитета.

Поиски ребенка все это время вели десятки правоохранителей. Как выяснилось, история с мальчиком продолжается уже несколько дней. По данным СК, ребенок не ночевал дома и предыдущую ночь, а вчера утром, вернувшись, взял деньги из копилки и снова исчез. Более того, 27 августа он также уходил из дома по улице Второй проезд Сормовский и, как выяснилось, ночевал дома у подруги матери.

А когда он снова не вернулся домой, об этом узнали правоохранители, и тогда начался поиск пропавшего подростка.