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05.09.2018 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале пациентка взыскала с клиники 266 тысяч за испорченные зубы

Текст: Татьяна Воробьева

Жительнице Екатеринбурга удалось добиться выплаты от стоматологической клиники, в которой ей серьезно испортили зубы во время лечения.

Фото: depositphotos.com
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В феврале прошлого года свердловчанка пришла в больницу, чтобы исправить косметический дефект передних зубов. Между пациенткой и клиникой был заключен договор на сумму 12600 рублей. Врачи установили женщине съемную конструкцию с фиксацией на верхнюю челюсть, но через пару дней десны начали воспаляться, появилась боль. В итоге у пациентки случилось обострение хронического заболевание полости рта, началась рецессия десны (оголение зубов), зуб сместился - все это привело к дефекту речи.

"Женщина обратилась в стоматологическую клинику, чтобы вернуть потраченные за некачественную услугу деньги. Также ей пришлось пойти в другую больницу, чтобы исправить ошибки предыдущих ортодонтов: восстановительное лечение обошлось в 277 тысяч рублей", - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Клиентка довольно долго в досудебном порядке пыталась решить финансовые вопросы с испортившей ее зубы клиникой, но в итоге обратилась в суд. Она просила взыскать убытки от некачественных медуслуг, неустойку, процент за пользование ее деньгами, компенсацию морального вреда и штраф.

"Судмедэкспертиза, которую проводили специалисты из югорского бюро, показала: лечение, предложенное клиникой, давало ожидаемый неблагоприятный прогноз, а то, что было показано при ее хроническом заболевании, предложено не было", - пояснили в пресс-службе облсуда.

В ходе рассмотрения дела сумму, которую намеревалась отсудить пациентка, слегка подкорректировали. Так, размер взысканного убытка составил 139 050 рублей, размер штрафа - 84 525 рублей, а в общей сложности клиника должна женщине 266 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Халатность врачей
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