В Екатеринбурге люди в масках расстреляли автомобиль из Калашникова

В Екатеринбурге сегодня неизвестные расстреляли автомобиль марки Audi. О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях. Горожане писали, что нападавшие - трое в масках - палили из автомата Калашникова. Эту информацию прокомментировал "РГ" официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

"Сообщение о стрельбе в районе улиц Космонавтов и Завокзальной в дежурную часть отдела полиции номер 11 УМВД по Екатеринбургу поступило в 17.30 по местному времени (15.30 по Москве), - рассказал он. - На место происшествия в срочном прядке были стянуты ближайшие наряды ДПС и ППС, усиленная следственно-оперативная группа, а так же сыщики уголовного розыска районного, городского и областного уровней".

Представили МВД установили: в результате перестрелки никто чудом не погиб - ни другие участники дорожного движения, никто в машинах, где находились стрелявшие, ни люди в ближайших жилых домах и учреждениях. Пострадал, по данным Горелых, лишь водитель Audi - молодой человек 1990 года рождения: он получил касательное ранение руки, но после оказания первой помощи от госпитализации отказался.

"Сотрудники полиции в ходе поисковых мероприятия оперативно вышли на след нападавших и обнаружили местонахождения скрывшегося автомобиля вместе с рядом важных вещдоков. Нападавшие разыскиваются. Региональное МВД проводит необходимую работу по их задержанию и привлечению к уголовной ответственности", - подчеркнул пресс-атташе.

По его словам, полиция отрабатывает несколько версий случившегося: в том числе, связанные с хулиганством, и с корыстным мотивом. В ближайшее время будет принято процессуальное решение о возбужденнии уголовного дела.

"Стрелявшие никаких требований не высказывали. А у потерпевших из Audi ничего не похищено, - подчеркнул Валерий Горелых. - Обе машины получили механические повреждения в виде пулевых отверстий, но восстановлению подлежат".

Раскрытие громкого преступления взял под личный контроль начальник свердловского полицейского главка Михаил Бородин.

Подробные детали перестрелки органы внутренних дел пока не раскрывают в интересах следствия. "Для сыщиков главное на стадии предварительного расследования не протрубить на весь мир, что они знают, а арестовать подозреваемых и сделать так, чтобы наступила неотвратимость наказания", - отметил пресс-секретарь свердловского МВД.