В Тюмени столкнулись автобус и самосвал

В Тюмени на пересечении улиц Чекистов и 50 лет Октября столкнулись рейсовый автобус и самосвал. ДТП произошло в 13:15 по местному времени. В результате аварии самосвал перевернулся.

- Автобус 53-го маршрута поворачивал налево на улице Чекистов. Самосвал двигался навстречу. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются. Виновный пока неизвестен, - пояснили "РГ" в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

В аварии пострадали три человека: кондуктор автобуса, пассажир и водитель большегруза. По предварительным данным, они получили травмы в виде ушибов.