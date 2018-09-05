Землетрясение на Урале не повлияло на боеготовность военных объектов

Землетрясение магнитудой 5,5, которое в среду ночью зафиксировали датчики на Южном Урале и в Башкирии, не повлияло на боеготовность соединений, воинских частей и объектов в этих регионах.

"Несмотря на отмеченные вибрации и колебания дежурные силы несут службу в штатном режиме, военнослужащие выполняют задачи, - сообщили "РГ" в пресс-службе Центрального военного округа, подчеркнув, что повреждений систем боевого управления и коммуникаций в результате инцидента не произошло.

Напомним, сегодня в 03.58 по местному времени Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал сейсмическую активность в Уральских горах: толчки магнитудой 5,5 отмечались на глубине 10 километров в двух точках - в 133 километрах от Уфы и около южноуральского города Катав-Ивановск.

В Челябинской области работает межведомственная группа - проверяет, целы ли социально значимые объекты, жилые дома. К данному моменту вся инфраструктуру функционирует в рабочем порядке, никто в результате ЧП не пострадал.

"По предварительным данным Федерального исследовательского центра "Единой геофизической службы РАН" повторные толчки не прогнозируются", - рапортует пресс-служба МЧС Челябинской области.