ЕАО прокуратура начала проверку данных о лишенном квартиры мужчине

Исполняющий обязанности прокурора Биробиджана Антон Николенко встретился с местным жителем, которого родная дочь выгнала на улицу. Судьбой мужчины ведомство заинтересовалось после появления информации в интернете.

Пожилого человека перестала пускать в собственную квартиру дочь, когда тот вернулся домой после долгого отсутствия.

Отреагировав на публичное обращение, прокурор Еврейской автономной области поручил организовать проведение проверки.

"Прокуратурой оказано содействие в госпитализации заявителя по состоянию здоровья в областную больницу. Решается вопрос о восстановлении его жилищных прав", - сообщает пресс-служба ведомства.