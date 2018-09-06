Двух петербуржцев арестовали за избиение мужчины до смерти

Октябрьский районный суд арестовал двух молодых людей, один из которых несовершеннолетний. Их подозревают в избиении человека до смерти.

Оба обвиняются по статье 11 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Напомним, в ночь с 31 августа на 1 сентября во дворе дома 74 по набережной канала Грибоедова повздорили трое пьяных знакомых. Ссора переросла в драку, и 17-летний подросток вместе со своим 20-летним приятелем набросились на 32-летнего мужчину. Жестоко избитый потерпевший скончался на месте. Обоих подозреваемых задержали 4 сентября.

Подростка арестовали накануне вечером. На суде он просил не заключать его под стражу, говорил, что сожалеет о своем поступке, и обещал исправиться. Другому меру пресечения избрали сегодня. Выяснилось, что ранее он привлекался к ответственности за кражу велосипедов, но тогда дело разрешилось примирением сторон. Адвокаты просили отпустить его под подписку о невыезде, а сам подозреваемый заявил суду: "Все неправда. Я не такой человек, как сказал следователь".