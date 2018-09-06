Новгородца осудили на полтора года за наезд на четверых подростков

Приговор новгородцу, сбившему на пешеходном переходе четверых подростков, вступил в силу. 45-летний мужчина проведет полтора года в исправительной колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Сегодня, 6 сентября, судебная коллегия по уголовным делам Новгородского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу осужденного. Его адвокат просил заменить срок в колонии условным сроком. Однако областной суд оставил решение районной инстанции без изменения, сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

ДТП произошло вечером 23 февраля 2018 года возле одного из торговых центров Великого Новгорода. Нетрезвый мужчина на автомобиле Suzuki наехал на четверых подростков, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а потом скрылся с места происшествия. Одна из девочек получила перелом бедра.

Уголовное дело возбудили по статье "нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения и повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека". Свою вину новгородец признал.