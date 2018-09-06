Петербургского рецидивиста пожизненно осудили за убийство ребенка

Петербургского рецидивиста приговорили к пожизненному заключению за изнасилование и жестокое убийство десятилетнего мальчика.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Ленинградской области, гражданина признали виновным по статьям "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношение лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера".

Суд установил, что в октябре 2017 года подсудимый в городе Отрадное Кировского района Ленобласти познакомился со школьником. Обманом заманив ребенка в квартиру неподалеку, пьяный мужчина надругался над ним. А чтобы скрыть свое преступление, убил мальчика и спрятал останки по разным районам Петербурга и области.

Как выяснило следствие, подсудимый "неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести, в том числе за убийство, а также за совершение аналогичного преступления сексуального характера". Более того, на момент нового убийства у него была непогашенная судимость.

В ходе расследования гражданин во всем признался и показал, где спрятал останки мальчика.