Видео: В Петербурге посреди улицы забил фонтан

Специалисты петербургского "Водоканала" до сих пор не определили характер дефекта, в результате которого посреди дороги на площади Ленина из прорванной трубы забил водяной фонтан.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, сигнал об аварии поступил около шести утра. По словам очевидцев, струя воды из-под земли била на несколько метров в высоту. Только к 09.29 прорыв удалось локализовать, однако ремонтные работы продолжаются.

Как выяснилось, речь идет о прорыве трубы холодного водоснабжения полуметрового диаметра. Из-за водяного столба даже пришлось временно перенести остановку автобусную остановку маршрутов №106, 107 и 133 в западный проезд площади Ленина.

В результате аварии было ограничено водоснабжение трех жилых домов, близлежащего детсада и хозяйственного помещения Финляндского вокзала.

Сейчас на месте работают три аварийно-ремонтных бригады и 11 единиц спецтехники. Причины дефекта выясняются, срок окончания работ пока не определен.