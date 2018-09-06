В Петербурге "соцработница" ограбила 92-летнюю пенсионерку

Петербургские полицейские разыскивают неизвестную злоумышленницу, ограбившую 92-летнюю пенсионерку.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти престарелая женщина обратилась к правоохранителям накануне днем. В территориальном отделе полиции она рассказала, как в среду некая женщина, которую она прежде не видела, позвонила в дверь ее квартиры. Нежданная гостья представилась "соцработницей".

Однако переступив порог, женщина напала на пенсионерку, не гнушаясь применения насилия к пожилому человеку, и ограбила ее. Правда, "добыча" оказалась невелика - злоумышленница унесла с собой 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Полиция занимается поисками предполагаемой преступницы.