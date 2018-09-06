В Волгоградской области шестилетний мальчик утонул в выгребной яме

Шестилетний ребенок погиб в городе Быкове Волгоградской области, провалившись в выгребную яму.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Волгоградской области, в правоохранительные органы Быковского района обратилась местная жительница с сообщением об исчезновении ее шестилетнего внука.

Правоохранители организовали доследственную проверку по этому факту. Возле входа в одно из городских кафе была обнаружена выгребная яма, накрытая листом древесно-стружечной плиты, в котором было отверстие. На дне ямы и нашли тело ребенка.

Как рассказала владелица кафе, днем раньше неизвестный автомобиль наехал на крышку люка, в результате чего она треснула. По ее словам, она уже заказала новый люк, а яму закрыла листом ДСП.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства трагедии.