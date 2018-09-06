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06.09.2018 10:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге завели дело после обстрела иномарки

Текст: Татьяна Воробьева

По факту вчерашней перестрелки в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о разбойном нападении (ч.2 ст. 162 УК РФ).

В Калининградской области мужчина открыл стрельбу по людям

Напомним, в районе улиц Космонавтов и Завокзальной неизвестные в масках на ВАЗ-2112 расстреляли Audi, предположительно, из автомата Калашникова. Как отметил официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых, в результате перестрелки чудом никто не погиб. Пострадал только водитель иномарки: он получил касательное ранение руки, но от поездки в больницу отказался.

- Полицейские быстро вышли на след нападавших и установили место, где они бросили автомобиль. Там же были найдены важные вещественные доказательства. Самих нападавших сейчас разыскивают, - сообщил он.

Правоохранительные органы отрабатывает несколько версий, среди которых хулиганство или корыстный мотив.

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