Названа причина столкновения троллейбуса с домом в Туле

У водителя троллейбуса, врезавшегося в жилой дом в Туле, случился инсульт. Об этом сообщил директор Тулгорэлектротранса Алексей Марушкин на встрече с журналистами.

По словам Марушкина, троллейбус двигался по 5 маршруту, когда у водителя стало плохо с сердцем. Вчера 52-летний водитель вышел на работу во вторую смену. Перед выходом на линию он, как и положено, прошел медицинское освидетельствование.

- В конце рабочей смены водителю стало плохо, он потерял сознание. Из-за этого троллейбус покатился назад, пересек встречную полосу и врезался в дом, - рассказал Марушкин.

В настоящее время водитель находится в городской больнице скорой помощи им. Ваныкина. Врачи диагностировали у него инсульт.

В ДТП также пострадала кондуктор троллейбуса. У нее перелом руки и ушибы. Угрозы жизни травмы не представляют, уточнили в ГИБДД. Медицинская помощь также потребовалась хозяйке квартиры, в которую въехал троллейбус: у 90-летней женщины поднялось давление.

Сегодня утром комиссия в составе экспертов строительных организаций, представителей УК , заместителя начальника главного управления по Советского территориальному округу по ЖКХ Елены Комаровой обследовала поврежденный дом. Первичный осмотр показал, что угрозы обрушения стены нет. Как уточнила Комарова, в ближайшее время будут готовы заключения экспертов и принято решение о восстановлении повреждений.

В то же время, по словам Алексея Марушкина, бригада от предприятия уже начала восстанавливать поврежденную кирпичную кладку. В дальнейшем косметический ремонт квартиры также будет сделан за счет МКП "Тулгорэлектротранс".