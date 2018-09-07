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07.09.2018 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина столкновения троллейбуса с домом в Туле

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: Алексей Фокин/РГ Фото: Алексей Фокин/РГ
Фото: Алексей Фокин/РГ

У водителя троллейбуса, врезавшегося в жилой дом в Туле, случился инсульт. Об этом сообщил директор Тулгорэлектротранса Алексей Марушкин на встрече с журналистами.

По словам Марушкина, троллейбус двигался по 5 маршруту, когда у водителя стало плохо с сердцем. Вчера 52-летний водитель вышел на работу во вторую смену. Перед выходом на линию он, как и положено, прошел медицинское освидетельствование.

Фото: ГУ МЧС по Тульской области
Столкновение троллейбуса с домом в Туле попало на видео

- В конце рабочей смены водителю стало плохо, он потерял сознание. Из-за этого троллейбус покатился назад, пересек встречную полосу и врезался в дом, - рассказал Марушкин.

В настоящее время водитель находится в городской больнице скорой помощи им. Ваныкина. Врачи диагностировали у него инсульт.

В ДТП также пострадала кондуктор троллейбуса. У нее перелом руки и ушибы. Угрозы жизни травмы не представляют, уточнили в ГИБДД. Медицинская помощь также потребовалась хозяйке квартиры, в которую въехал троллейбус: у 90-летней женщины поднялось давление.

Сегодня утром комиссия в составе экспертов строительных организаций, представителей УК , заместителя начальника главного управления по Советского территориальному округу по ЖКХ Елены Комаровой обследовала поврежденный дом. Первичный осмотр показал, что угрозы обрушения стены нет. Как уточнила Комарова, в ближайшее время будут готовы заключения экспертов и принято решение о восстановлении повреждений.

В то же время, по словам Алексея Марушкина, бригада от предприятия уже начала восстанавливать поврежденную кирпичную кладку. В дальнейшем косметический ремонт квартиры также будет сделан за счет МКП "Тулгорэлектротранс".

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула
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