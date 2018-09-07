Предъявлено обвинение мужчине, вытолкнувшему девушку с балкона

На севере Москвы возле жилого дома обнаружено тело девушки. Следователи выяснили, что она получила смертельные травмы после падения с большой высоты.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК столицы, по этому факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство". Быстро выяснилось, что погибшая была проституткой. Один из ее клиентов, 29-летний мужчина, живет в том самом доме на Ленинградском шоссе, возле которого нашли тело.

На допросе молодой человек признался в убийстве. Он рассказал следователю, что не хотел расплачиваться с девушкой и вытолкнул ее с балкона 4 этажа. В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения.