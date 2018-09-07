В Тамбовской области ребенка убило осколками боевого снаряда

В селе под Тамбовом мальчик нашел в сарае своего дома старый боевой снаряд и ударил по нему молотком. Ребенок погиб от ранений.

- Произошел сильный хлопок, и осколки снаряда отрикошетили в ребенка. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия до приезда медицинских работников, - сообщили в СК.

В ведомстве уточнили, что рядом с мальчиком в момент трагедии находилась его подружка, девочку осколки не задели. На место ЧП выехала оперативно-следственная группа с участием кинологов и взрывотехников.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают родственников и очевидцев произошедшего.

По факту гибели ребенка возбуждены два уголовных дела: по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и по статье 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).