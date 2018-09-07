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07.09.2018 10:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае из-за циклона может выпасть снег

Текст: Дина Непомнящая

Влияние на Хабаровский край тайфуна "Джеби" начинает ослабевать. Но синоптики прогнозируют приближение нового циклона, который может вызвать заморозки в южных и принести дожди и мокрый снег на северные территории региона.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Режим ЧС введен в девяти муниципалитетах Приморья

"По информации Дальневосточного УГМС, осадки и усиление ветра на побережье до 20-25 метров в секунду днем 8 сентября и ночью 9 сентября прогнозируются на территории Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского районов. В Бикинском, Вяземском и районе им. Лазо ожидается понижение температуры до -2 градусов Цельсия", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по краю.

Спасатели предупреждают о грядущих затруднениях в движении всех видов транспорта в результате подтоплений и гололедицы. А также о возможных нарушениях в работе объектов ЖКХ и энергетики. Кроме того, существует риск частичной или полной гибели урожая сельскохозяйственных культур. Сотрудники МЧС находятся в повышенной готовности к реагированию на возможные происшествия.

Уже сейчас из-за последствий предыдущего разгула стихии в четырех районах края - Николаевском, Советско-Гаванском, имени Лазо и Ульчском - ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В пресс-службе правительства региона рассказали, что губернатор края Вячеслав Шпорт на оперативном совещании с руководителями краевых министерств и ведомств поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим территориям.

Напомним, с 5 сентября на Хабаровский край обрушился тайфун "Джеби". Было нарушено электроснабжение в шести районах, ураганный ветер повалил множество деревьев и даже сносил крыши домов. Последствия циклона устраняются до сих пор.

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