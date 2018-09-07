В Перми мужчина арестован за серийные изнасилования

В Перми арестован житель Удмуртии, обвиняемый в серийных изнасилованиях. Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, следствие предполагает, что с 2011 года по август 2018 года в ночное время обвиняемый совершал изнасилования незнакомых женщин.

На протяжении длительного времени преступления оставались нераскрытыми, но благодаря спланированным мероприятиям следователей и сотрудников ГУ МВД России подозреваемый был задержан 2 сентября. Судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В настоящее время обвиняемый проверяется на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Перми в прошлые годы. Расследование уголовного дела продолжается.