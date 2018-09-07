В Удмуртии в результате ДТП из "КамАЗа" выпало 9 тонн костей

В Удмуртии более девяти тонн костей крупного рогатого скота высыпались на дорогу из "КамАЗа" в результате ДТП. Происшествие случилось на участке трассы М-7 Ижевск-Можга, сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии в республике.

Сотрудники ГИБДД, которые приехали на место, выяснили, что у груза нет сопроводительных документов: накладной и ветеринарного свидетельства. После этого туда экстренно выехали инспекторы отдела государственного ветеринарного надзора и специалисты Завьяловской районной станции по борьбе с болезнями животных.

На месте аварии организовали охранный пост, чтобы не допустить вывоза потенциально опасного груза. Специалисты взяли необходимые пробы и провели дезинфекцию кювета, в который упал "КамАЗ".

Проведенные исследования особо опасных болезней животных не выявили. Все девять тонн костей, так как груз был без документов, отправили на утилизацию.