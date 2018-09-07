На зампреда правительства Иркутской области завели уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело против заместителя председателя правительства Иркутской области. В пресс-службе регионального СК уточнили, что дело возбуждено по части 2 стать 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации).

Следователи полагают, что высокопоставленный чиновник сыграл роль посредника в переговорах при столкновении интересов коммерческих компаний Иркутска. Он выступил гарантом договоренностей между сторонами, заверив, что может добиться от соперников исполнения взятых на себя обязательств. За это, отмечается в сообщении регионального СКР, госслужащий получил 10 миллионов рублей - об этом свидетельствует данная им расписка. Ведомство также подчеркивает, что полномочий на посредничество чиновник не имел.

Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, дело возбуждено в отношении Виктора Кондрашова, занимающего пост зампредседателя областного правительства. По данным ведомства, он непосредственно контролирует лесную отрасль в регионе. Напомним, прокуратура заинтересовалась им еще в августе. После проверки соблюдения чиновником антикоррупционного законодательства, надзорное ведомство направило представление в адрес губернатора Иркутской области.

Ранее, 6 сентября, также появилась информация, что в рамках проверки деятельности Кондрашова, следователи провели выемку документов в региональном правительстве. В области также работает спецкомиссия Генпрокуратуры РФ, которая проверяет исполнение местными властями лесного законодательства.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.