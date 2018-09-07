В Бурятии задержали женщину, сбежавшую от мужа 20 лет назад

В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали женщину, уже двадцать лет числившуюся в розыске по запросу одной из стран ближнего зарубежья. В России она вела асоциальный образ жизни.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Росгвардии по Республике Бурятия, ее и еще одного мужчину обнаружили на автобусной остановке в состоянии сильного алкогольного опьянения. При установлении личности выяснилось, что женщине 41 год и она еще с 90-х годов числится без вести пропавшей.

Сама она рассказала, что сбежала от семьи и уехала в Россию, поскольку подвергалась побоям мужа. "Скорее всего, в розыск подали дети, которые остались с отцом", - заявили в пресс-службе.