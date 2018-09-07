В Томске вооруженная охрана задержала первоклассницу за конфету

Томская полиция начала проверку по факту появления информации о том, что в магазине школьницу задержала вооруженная охрана.

По предварительным данным, инцидент произошел в Томске в одном из универсамов местной торговой сети. Семилетняя девочка накупила сладостей, но не рассчиталась за один леденец. Охранник магазина тут же вызвал подкрепление - группу быстрого реагирования. Матери девочки, пришедшей в магазин за дочерью, пришлось со слезами уговаривать охранников отпустить ребенка.

- В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "РГ" в пресс-службе МВД России по Томской области. - По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

В группе компаний, которой принадлежит сеть универсамов, ситуацию пока не комментируют.