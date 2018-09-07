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07.09.2018 17:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В колонии в Ленобласти вылупились четыре маленьких павлина

Текст: Алексей Васильев (Ленинградская область)
Фото: Пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: Пресс-служба УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В питомнике исправительной колонии №4 в Ленинградской области вылупились четыре маленьких павлина.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Как сообщает прес-служба регионального управления ФСИН, питомник павлинов в Форносово является единственным в региональной пенитенциарной системе. Уже более 12 лет здесь живут экзотические птицы. Ухаживают за ними сами заключенные, а в рационе птиц помимо зерна есть овощи и фрукты.

Птенцы вылупились еще месяц назад, на время "младенчества" их посадили в отдельный вольер.

- Малыши уже освоились и стараются во всем подражать своим родителям: "гордо ходить по вольеру и клевать зернышки", - рассказали в УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Тем временем в колонии Форносово ждут прибавления павлиньего семейства - самка отложила еще несколько яиц, и присматривающие за питомником заключенные рассчитывают на появление новых павлинят.

Общество Природа Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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