В колонии в Ленобласти вылупились четыре маленьких павлина

В питомнике исправительной колонии №4 в Ленинградской области вылупились четыре маленьких павлина.

Как сообщает прес-служба регионального управления ФСИН, питомник павлинов в Форносово является единственным в региональной пенитенциарной системе. Уже более 12 лет здесь живут экзотические птицы. Ухаживают за ними сами заключенные, а в рационе птиц помимо зерна есть овощи и фрукты.

Птенцы вылупились еще месяц назад, на время "младенчества" их посадили в отдельный вольер.

- Малыши уже освоились и стараются во всем подражать своим родителям: "гордо ходить по вольеру и клевать зернышки", - рассказали в УФСИН по Петербургу и Ленобласти.

Тем временем в колонии Форносово ждут прибавления павлиньего семейства - самка отложила еще несколько яиц, и присматривающие за питомником заключенные рассчитывают на появление новых павлинят.