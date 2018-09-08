В Москве у покупателя в автосалоне украли 28 миллионов рублей

На севере Москвы в автосалоне у посетителя обманом выманили 28 миллионов рублей, сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. По предварительным данным, мужчина решил приобрести 15 автомобилей. Он был готов сразу заплатить наличными 28 миллионов 721 тысячу рублей. Менеджер взял деньги, якобы чтобы проверить их подлинность, и уехал на иномарке. Покупатель так и не дождался его и позвонил "02".

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, начался розыск преступника.