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08.09.2018 03:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатские спасатели сняли детей с Никольской сопки

Текст: Татьяна Дмитракова

Трое спасателей Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и дежурный караул пожарно-спасательной части № 1 Петропавловска-Камчатского сняли двоих детей 10 и 12 лет с Никольской сопки в краевом центре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Школьники решили покорить гору, но завершить восхождение и спуститься по склону не смогли. К испуганных "скалолазам" поднялся юноша и до прибытия спасателей поддерживал подростков, чтобы они не сорвались вниз.

Сотрудники МЧС решили выручать детей с помощью альпинистского снаряжения. В ходе спасательной операции один из специалистов спустился к мальчикам с более высокой точки сопки, затем детей и поддерживавшего их юношу по одному сняли с Никольской. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Нужно отметить, что жители Петропавловска-Камчатского регулярно пытаются взойти на Никольскую сопку. Как правило, восхождения завершаются вызовом спасателей, так как без специального снаряжения по отвесным склонам горы спуститься очень сложно.

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