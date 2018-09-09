Появилось видео инцидента с наездом на людей в Москве

В интернете появилось видео первых минут после умышленного наезда на людей в Москве.

Инцидент произошел в воскресенье на Новочеркасском бульваре у дома 57. Как сообщали ранее корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного ГУ МВД, в кафе рядом произошла ссора приятелей, после которой один из них, обидевшись, ушел к своему авто. Когда же он заметил, что остальные вышли из заведения на улицу, он сел в машину и сбил нескольких человек.

Информация о пострадавших в ДТП разнится. Ранее "РГ" писала о, по меньшей мере, девяти госпитализированных после случившегося. Позже агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило об одном погибшем и еще девяти раненых, среди них 17-летний подросток.

В настоящий момент злоумышленник задержан. Как добавляет РИА Новости, им оказался гражданин Киргизии. По результату медицинского освидетельствования, водитель автомобиля был трезв.