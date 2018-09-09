В Кемерове умер один из пострадавших при обрушении на заводе "Азот"

В больнице Кемерова умер один из пострадавших при обрушении кровли на заводе "Азот".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах, речь идет о рабочем, который во время ЧП получил ожоги 90 процентов тела.

Как сообщала "РГ", хлопок и обрушение кровли в одном из цехов химического завода "Азот" произошло пятого сентября. В здании начался пожар. Пострадали трое рабочих подрядной организации, которые в помещении цеха заливали битум с использованием открытого огня.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.