Под Тулой избили и ограбили китайских рабочих

Полиция Тульской области возбудила уголовное дело по статье "Разбой" за нападение на граждан КНР. Четверо китайских рабочих госпитализированы с различными травмами, двое после оказания медпомощи отправлены по месту жительства, сообщил "РГ" официальный представитель регионального главка МВД Сергей Сергеечев.

Гастарбайтеры из Китая занимались пошивом обуви в поселке Барсуки под Тулой. Сообщение о нападении неизвестных на производственный цех поступило в ночь на 10 сентября.

- Неизвестные подвергли избиению рабочих и открыто похитили денежные средства, сообщил Сергеечев. - Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на выяснение всех деталей и обстоятельств случившегося, устанавливаются личности и местонахождение нападавших.

Информацию о якобы похищенных 8 миллионах рублей официально в полиции не подтверждают. Как стало известно "РГ" из источников в силовых структурах, у пострадавших похитили менее миллиона: "Речь идет о нескольких сотнях тысяч", - сообщил источник.

Предварительно, с точки зрения миграционного законодательства претензий к пострадавшим нет. Тем не менее, проверка в этом направлении также будет проводиться, уточнил собеседник "РГ".