Тело жестоко убитой пенсионерки нашли в квартире в Москве

На северо-западе Москвы совершено жестокое убийство пенсионерки. Ее тело нашли в квартире в районе Строгино.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, погибшую женщину нашли у нее дома на улице Кулакова. Родственники сообщили о трагедии в правоохранительные органы. На место немедленно прибыла оперативная группа. Следователи выяснили, что в последнее время женщина жила в квартире вместе с сыном.

По факту убийства пенсионерки возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. Следователи продолжают работать на месте происшествия, опрашиваются все соседи потерпевшей.