Три самолета не смогли приземлиться в Перми из-за тумана

Утренний туман помешал движению воздушных судов, которые должны были приземлиться в Перми.

В результате посадку самолетов, следующих рейсами из Сочи, Ларнаки и Шереметьево, пришлось переместить из пермского аэропорта Большое Савино в аэропорт Кольцово (Екатеринбург).

Как пояснили в пресс-службе Большого Савино, из-за плохих погодных условий в аэропорту был введен режим ограниченной видимости, что и стало причиной перенаправления рейсов.

На данный момент все перенаправленные авиалайнеры с пятичасовым опозданием благополучно приземлились в пермском аэропорту.