В Башкирии осудили избивавшую младенца няню

Сегодня Стерлитамакский городской суд вынес приговор 44-летней женщине, которую обвинили в систематическом избиении восьмимесячного ребенка.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, подсудимую в качестве няни наняла одна из стерлитамакских семей. Они нашли ее через соцсети и в августе 2017 года поручили уход за восьмимесячным малышом. Через несколько месяцев мать ребенка заметила у младенца возле уха синяк и тут же установила в квартире камеру видеонаблюдения. Оказалось, что в течение дня няня постоянно срывалась на малыше. Злясь на плач ребенка, она била его по телу и вдавливала лицом в подушку. Мать ребенка увидела это видео в онлайн-режиме, вернулась домой и вызвала полицию.

- Сначала обвиняемая отрицала свою вину. Но после просмотра видеозаписи тут же во всем созналась. Суд приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, ей предстоит выплатить родителям малыша 65 тысяч рублей, - сообщили "РГ" в пресс-службе Прокуратуры Башкирии.