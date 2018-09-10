В Казани полицейские изъяли 116 килограммов наркотиков

В Казани сотрудники полиции во время обыска автомобиля обнаружили 116 килограммов наркотиков.

Как сообщает представитель МВД России Ирина Волк, полицейские нашли несколько тайников в транспортном средстве. В них были гашиш, мефедрон, кокаин, LCD и амфетамин.

Все наркотические и психотропные вещества были отправлены на экспертизу.

В отношении двух 28-летних местных жителей возбудили уголовное дело. Их подозревают в распространении наркотиков бесконтактным способом в Казани, Уфе и Набережных Челнах.