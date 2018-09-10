Четыре человека погибли при пожаре в Кировской области

СУ СКР по Кировской области начало доследственную проверку по факту гибели при пожаре четырех человек.

В воскресенье вечером в деревне Большое Безруково Пижанского района в деревянном частном доме произошел пожар. После разбора завалов на месте происшествия были обнаружены тела четырех человек - 64-летней хозяйки дома, двух ее сыновей 38 и 35 лет и 40-летнего племянника. По предварительным данным, накануне они распивали спиртное. Следователи не исключают, что причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

В ходе экспертиз в рамках доследственной проверки будут установлены причины пожара и смерти погибших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.