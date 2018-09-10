В Анапе СК проверит исчезновение во время купания в море ребенка

В Анапе следователи начали проверку по факту исчезновения мальчика, который во время шторма отправился купаться в море.

- По предварительным данным, ребенок приехал в анапский поселок Витязево на отдых вместе с родителями из Омской области. Вчера вечером он вместе с одним из родителей находился на пляже. Несмотря на запрет на купание, мальчик зашел в воду и исчез, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как уже писала "РГ", в настоящее время спасатели ищут школьника. По окончании же проверки следователями будет принято процессуальное решение.