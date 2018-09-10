В Крыму два человека погибли в опрокинувшемся в канаву ВАЗе

В Нижнегорском районе Крыма, на автодороге Октябрьское-Садовое, автомобиль ВАЗ-21103 опрокинулся в канаву, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительной версии, автокатастрофа на перекрестке с трассой Нижнегорск-Белогорск произошла из-за того, что водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

Машина оказалась в дренажном канале, а находящиеся в салоне водитель и пассажир получили не совместимые с жизнью травмы. Сотрудникам МЧС пришлось извлекать их тела с помощью специального инструмента.