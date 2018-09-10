В Госдуме прокомментировали слова ФСБ о подготовке СБУ терактов в РФ

Проведенная ФСБ операция - это предотвращение террористического акта, "идущее очень далеко", так как именно сейчас выявляется связь ИГИЛ с СБУ. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя информацию Центра общественных связей ФСБ о задержании члена ИГ (запрещено в РФ), готовившего убийство одного из лидеров ДНР по поручению ВСУ.

"ФСБ сейчас провела очень тихую, но эффективную операцию. Это нельзя назвать рядовым предотвращением террористического акта. Это предотвращение террористического акта, идущее очень далеко, - подчеркнул Шхагошев в беседе с RT. - Потому что практически сейчас выявляется связь ИГИЛ с Украиной, непосредственно с СБУ. И можно говорить о том, что ИГИЛ мог получить заказ от них за устранение Захарченко".

Напомнив в печальных последствиях связи с террористическими организациями в других странах, депутат отметил, что сегодня Украина как раз перенимает этот негативный опыт, и "рано или поздно взаимодействие с террористическими организациями играет против тех, кто с ними заигрывает".

Напомним, на территории Смоленской области ФСБ России задержала члена запрещенной в России террористической организации ИГ, который по заданию Службы безопасности Украины и руководителей "Правого сектора" планировал совершение убийства одного из лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики. У задержанного было обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте и пистолет с приспособлением для бесшумной стрельбы, а также боеприпасы к нему.