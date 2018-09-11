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11.09.2018 12:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Белгородский школьник убил бабушку, чтобы не учиться

Текст: Антон Валагин

Против 14-летнего жителя Старого Оскола возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Тело жестоко убитой пенсионерки нашли в квартире в Москве

В начале сентября подросток остался на попечении бабушки и у них возник конфликт из-за школы: парень не посещал занятия, а 62-летняя пенсионерка не захотела с этим смириться.

По версии следствия, 7 сентября, устав от попреков, школьник взял кухонный нож и нанес своей бабушке множество ран, от которых та скончалась. Перепуганный подросток провел с телом несколько дней, пока не приехали родители - они и сообщили о случившемся в полицию.

- Подозреваемый задержан, в кратчайшие сроки ему будет предъявлено обвинение в убийстве. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Белгородской области Елена Козырева.

Следователи изучают круг общения подростка и влияние на его поступки старших по возрасту приятелей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область
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