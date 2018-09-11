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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ярославлем мальчик выстрелил в 10-летнюю девочку из ружья

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

В Ярославской области семилетний мальчик выстрелил в десятилетнюю девочку из пневматического ружья.

В Якутии мальчик выстрелил в друга из отцовского ружья

По информации регионального УМВД, инцидент произошел 9 сентября в деревне Кульнево Ярославского района. На дачу к одной семье приехала в гости другая, и дети - мальчик и девочка - убежали гулять.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют полицейские, но известно, что на соседском участке ребята нашли оставленное без присмотра пневматическое ружье, и мальчик случайно из него выстрелил, попав девочке в грудь.

С проникающим ранением пострадавшую госпитализировали.

- В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, и по ее результатам будет принято процессуальное решение, - рассказала официальный представитель УМВД Марина Кокуева.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область
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