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11.09.2018 06:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке спасатели эвакуировали попавших под камнепад туристов

Текст: Дина Непомнящая

Спасатели сняли со склона Ключевского вулкана на Камчатке двух туристов, попавших под камнепад при восхождении.

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"Сейчас вертолетом Ми-8 в сопровождении врачей медицины катастроф их везут в Петропавловск-Камчатский", - сообщил "Интерфаксу" представитель регионального министерства специальных программ и по делам казачества.

После приземления на площадке биатлонного комплекса возле краевого центра пострадавших на скорой отправят в Камчатскую краевую больницу им. Лукашевского.

Напомним, несчастный случай произошел накануне вечером, после того, как группа из 15 туристов добралась до базового лагеря Ключевской сопки. Шесть человек решили продолжить подъем на вулкан и попали под камнепад. Двое, включая руководителя отряда, пострадали.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский
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