На Камчатке туристы попали под камнепад при восхождении на вулкан

Группа из 15 туристов, совершая восхождение на вулкан Ключевской на Камчатке, накануне вечером попала под камнепад. Два человека пострадали.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова представителя краевого министерства специальных программ и по делам казачества, в группе собрались жители разных регионов России. Свой маршрут они зарегистрировали в Камчатском поисково-спасательном отряде.

Несчастный случай произошел, после того, как группа добралась до базового лагеря на высоте 3,3 тысячи метров.

"Шестеро туристов решили подняться выше. Под камнепад они попали на высоте около четырех тысяч метров", - рассказал собеседник агентства.

Одним из двоих пострадавших оказался руководитель отряда. Четыре человека, избежавшие ударов камнями, собирались вернуться в лагерь за помощью, но попали в снежный заряд. Спасателей они вызвали по спутниковому телефону.

Утром на место происшествия вылетел вертолет Ми-8 с врачами центра медицины катастроф и спасателями на борту.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.