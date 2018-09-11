В Оренбурге мужчина напал с ножом на полицейского

В Оренбурге по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила во вторник, 11 сентября, пресс-служба СУ СК России по Оренбургской области.

Дело возбуждено в отношении ранее судимого 19-летнего жителя Оренбурга. Днем 10 сентября его задержали сотрудники правоохранительных органов по подозрению в преступлении против ребенка. Молодой человек, находясь в полицейском автомобиле, выхватил нож и нанес несколько ударов в шею и лицо участковому-уполномоченному. Затем подозреваемый сбежал.

Полицейского доставили в больницу с серьезными ранениями. Нападавшего практически сразу задержали. Расследование уголовного дела продолжается.