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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбурге мужчина напал с ножом на полицейского

Текст: Анна Шепелева

В Оренбурге по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила во вторник, 11 сентября, пресс-служба СУ СК России по Оренбургской области.

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Дело возбуждено в отношении ранее судимого 19-летнего жителя Оренбурга. Днем 10 сентября его задержали сотрудники правоохранительных органов по подозрению в преступлении против ребенка. Молодой человек, находясь в полицейском автомобиле, выхватил нож и нанес несколько ударов в шею и лицо участковому-уполномоченному. Затем подозреваемый сбежал.

Полицейского доставили в больницу с серьезными ранениями. Нападавшего практически сразу задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область
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